De voorbije dagen werd er opnieuw heel wat aandacht besteed aan het gebruik van bidons in het wielerpeloton. Toch is Yves Lampaert blij dat er bepaalde regels zijn.

Het verhaal van de nieuwe regels over het bidongebruik kende een triest hoogtepunt met de diskwalificatie van Michael Schär in de Ronde van Vlaanderen.

Hij gooide zijn bidon weg in een zone waar dat niet toegelaten was, maar wel met de bedoeling een jonge toeschouwer gelukkig te maken.

De UCI zorgde nu voor een aanpassing door eerst een boete toe te kennen en dan pas een uitsluiting. "Het is wel goed dat er regels zijn, want ik heb in het peloton al dingen gezien die ferm over de schreef zijn”, vertelt Yves Lampaert in Extra Time Koers.

“In Kuurne-Brussel-Kuurne gooide een renner van in het midden van het peloton een drinkbus de lucht in, recht in het gezicht van een vrouw die langs de kant stond. Er moeten echt regels zijn, want er zijn altijd cowboys in het peloton die het echt niet snappen."