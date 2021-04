Michael Boogerd laaiend enthousiast over Amstel Gold Race: "Driekwart van het peloton kwijt in één ronde"

Ex-winnaar Michael Boogerd is enorm blij met het nieuwe parcours van de Amstel Gold Race. Het wordt alvast een pittige wedstrijd.

Met twaalf rondjes van 16,9 kilometer en daarin drie beklimmingen kan je het coronaparcours van de Amstel Gold Race best wel iets bijzonders noemen. "De Geulhemmerberg en de Bemelerberg kan je op het buitenblad nemen, als je goed bent. De Cauberg is de steilste. Samen zijn ze meer dan genoeg om het peloton te breken. Ik verwacht niet dat we met veertig man naar de finish gaan”, vertelt Boogerd aan HLN.

Het doet een beetje denken aan een WK. "Je hoeft niet elke keer te knokken om vooraan te zitten, want als je goed bent, is er plaats om op te schuiven. In een WK op een zwaar parcours wordt de schifting vaak achteraan gemaakt. Renners lossen tot de sterkste vooraan over blijven. Zo'n WK is vaak grassprietjes tellen, maar op het einde krijg je nog één of twee spetterende rondes. Ik denk dat dat scenario heel goed mogelijk is zondag.”

De koers is wel met een uurtje ingekort en dat kan een verschil maken. “Michael Matthews moet het anders aanpakken dan Wout van Aert. En Primoz Roglic zal nog een ander soort wedstrijd verkiezen. Als ze willen koersen, dan kunnen ze driekwart van het peloton kwijtspelen door één rondje vol door te rijden. Maar misschien willen ze er een lange en trage slijtageslag van maken. Of je de Kwaremont rap of traag oprijdt, die blijft altijd kut met die kasseien, maar deze hellingen kan je op verschillende manieren aanpakken."