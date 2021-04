Guess who's back? Groen licht voor Zdenek Stybar

Stybar kreeg van hartspecialist Pedro Brugada de toestemming om opnieuw te trainen, nadat een operatie een probleem aan het hart moest verhelpen.

Stybar gaf forfait voor de Ronde van Vlaanderen na hartritmestoornissen. Een operatieve ingreep heeft dat verholpen. "Ik ben blij dat ik na een periode van rust met mijn gezin opnieuw kan trainen", vertelt de 35-jarige renner op de website van zijn ploeg.

"Ik ga nu werken aan het tweede deel van het seizoen. De Olympische Spelen, het WK en Parijs-Roubaix zijn mijn belangrijkste doelstellingen. Ik wil het medische team van Deceuninck-Quick Step en dokter Brugada bedanken, evenals iedereen die mij de laatste weken gesteund heeft."

