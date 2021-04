Hoogdag voor Groupama-FDJ in de Ronde van Valencia: Arnaud Démare haalt het in slotetappe, eindzege voor Stefan Küng

Groupama-FDJ heeft opnieuw toegeslagen in de Ronde van Valencia. De slotetappe eindigde namelijk op een massasprint en daarin was de Franse topsprinter Arnaud Démare de snelste. Hij haalde het voor de Spanjaard Aberasturi. Timothy Dupont was de eerste landgenoot op een knappe derde plaats. De eindzege is ook voor Groupama-FDJ, want de Zwitser Stefan Küng is de eindwinnaar van de Ronde van Valencia. Hij haalt het voor Oliveira en Mas.