Marianne Vos juicht wel heel vroeg maar het is terecht: ook Amstel Gold Race komt op haar prachtige palmares

Na een spannende ontknoping heeft Marianne Vos de Amstel Gold Race voor vrouwen gewonnen. Die koers stond nog niet op haar palmares. Vos leverde een sterke sprint op, al was ze wel wat vroeg met haar zegegebaar. Vollering - die zo zelf de zege verloor in de Brabantse Pijl - passeerde haar net niet.

Bij een passage over de Cauberg geraakte onder meer Van der Breggen - vooraf onzeker door een verkoudheid - in de problemen. Zij zou dus haar laatste Amstel Gold Race niet winnen. Op diezelfde Cauberg werd een belangrijke schifting gemaakt: er bleef een kopgroep over van een twintigtal vrouwen.

Brown en Rooijakkers reden dan wel weg uit die groep. Vooral Brown bleef tempo maken. Rooijakkers pakte het in de afdalingen nogal bedeesd aan. Daardoor moest de Nederlandse lossen en zag ze ook Magnaldi op een flukse manier tot bij zich rijden. Al bleven die twee ook niet lang voor de groep uit rijden: het was Brown tegen de rest.

BRAND DOET ONTSNAPPING BROWN TENIET

Vooral onder impuls van Brand werd de kloof ferm gereduceerd, al was het toch zwaar werken om Brown terug te halen. Van Vleuten ging op de voet van de Cauberg op en over Brown en nam meteen een lengte. Het waren echter Niewiadoma en Longo Borghini die uiteindelijk de sterksten bleken op deze helling.

Die twee gingen nadien echter naar elkaar loeren en zo kwam het groepje Van Vleuten-Vos ook weer terug. Longo Borghini begon als eerste te sprinten. De snelste sprintster in het gezelschap was Vos. Die stak haar handen wel wat vroeg in de lucht en Vollering probeerde met een ultieme jump er nog voorbij te gaan. Dat lukte net niet: Vollering werd net als in de Brabantse Pijl tweede, Vos heeft haar eerste Amstel Gold Race beet.