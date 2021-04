Na twee keer net niet nu weer bingo: Wout van Aert wint zijn tweede klassieker uit het voorjaar na sprint met drie!

In de Ronde lag de finish net te ver en in de Brabantse Pijl werd het plek twee voor Wout van Aert. Wie dacht dat zijn tank stillaan leeg was, kwam bedrogen uit. In een razendspannende ontknoping gooide Van Aert in de Amstel Gold Race wel als eerste zijn wiel over de meet.

Na een lange aanloop waarin het wedstrijdbeeld vastlag - de vroege vlucht reed voorop en daar achter gebeurde er bitter weinig - heeft de finale van de Amstel Gold Race heel veel goedgemaakt. Zeg maar alles. Eens in de laatste veertig kilometer begon het aanvallen te regenen. Zes leiders gingen samen de laatste ronden in en het waren stuk voor stuk straffe namen: Van Aert, Schachmann, Pidcock, Kwiatkowski en Carapaz. Valverde kwam ook nog terug, maar veel tijd om te bekomen kreeg die niet. Pidcock gooide er nog een versnelling tegen aan. Enkel Van Aert en Schachmann konden volgen. MILLIMETERSPRINT Uit de Brabantse Pijl had Van Aert uiteraard geleerd dat hij Pidcock zeker niet moest onderschatten in de sprint. Het werd wel duidelijk dat Schachmann zich zou moeten neerleggen bij een derde plaats. Tussen Pidcock en Van Aert werd het een millimetersprint... Met deze keer Van Aert als overwinnaar!