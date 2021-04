Wout van Aert zeer trots na overwinning Amstel Gold Race: "Een mooi einde van mijn voorjaar"

Wat een beklijvende sprint in de Amstel Gold Race! Tom Pidcock en Wout van Aert waren aan elkaar gewaagd tot aan de eindstreep, maar uiteindelijk trok onze landgenoot wel aan het langste eind.

Wout van Aert durfde lang niet uitspreken dat hij had gewonnen. "Het was enorm nipt, maar de jury had dan toch een beslissing in mijn voordeel. Ik kan het bijna niet geloven", vertelde onze landgenoot bij Sporza.

Eenvoudig was het zeker niet voor van Aert, want hij moest ook van op de kop beginnen sprinten. "Ik zat in de meest ondankbare positie, maar het was dus net voldoende", aldus Wout van Aert na de Amstel Gold Race.

Het voorjaar van Wout van Aert zit er nu op. Hij kan tevreden terugblikken op de voorbije weken. "Het is een mooi einde van mijn voorjaar. Ik ben erg trots, want het was één van de belangrijkste wedstrijden voor onze ploeg."