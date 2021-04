23-jarige Belg van Lotto heeft geen breuken opgelopen bij val in Amstel Gold Race

Geen wielerwedstrijd zonder valpartijen, helaas ook niet in de Amstel Gold Race. Eén van de Lotto-talenten was bij de slachtoffers: Sylvain Moniquet lag er op een gegeven moment bij. De jongeman uit Namen heeft wel geen breuken opgelopen.

De 23-jarige Moniquet reed vorig jaar voor de continentale ploeg van Groupama-FDJ en is aan zijn eerste seizoen bezig bij de profs. In de Brabantse Pijl was hij goed voor een top twintig. Aangezien Moniquet een klimmerstype is, werd hij ook opgeroepen voor de Amstel Gold Race.

In de Nederlandse klassieker liep het op een bepaald moment fout. Moniquet ging aan de kant van de weg tegen de grond en was bij dezelfde valpartij betrokken als Bob Jungels. De grimas van Moniquet verraadde meteen dat hij pijn had.

De pijn situeerde zich vooral aan de ribben. Er zat niets anders op dan uit de wedstrijd te stappen. Nadien werden er nog verdere onderzoeken uitgevoerd. Daarbij kwamen geen breuken aan het licht.