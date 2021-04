Moscon doet nog eens op positieve wijze van zich spreken en is sterk én slim in eerste rit in Ronde van de Alpen

Over Gianni Moscon is al zoveel gezegd en geschreven. Dat hij een sterke coureur is, staat buiten kijf. De laatste keer dat de Italiaan dat nog eens écht toonde dateerde al van op het WK van 2019. In de Ronde van de Alpen heeft de man van Ineos het ook nog eens gedemonstreerd.

In de eerste rit in de Ronde van de Alpen van Brixen naar Innsbruck moest het peloton over twee klimmetjes. Drie vroege vluchters voelden zich geroepen om er al snel van onder te muizen: De Marchi, Dina en Engelhardt. Weinig verrassend zou De Marchi het van die drie het langst uitzingen. Op 19 kilometer van de aankomst was ook hij gegrepen. Met nog vier kilometer te gaan achtte Moscon zijn kans gekomen om te demarreren. Slechts één man kon het gat op hem nog toerijden: de Noor Andersen van Uno-X. Die wilde Moscon weer de kop opdringen voor de sprint, maar die is niet van gisteren en nam niet meer over. JUISTE TIMING Net op tijd zette Moscon dan zijn sprint in, want van achteruit kwamen ze ook nog erg dichtbij. Andersen was tegen de machtsontplooiing van Moscon niet opgewassen en de rest kwam net te laat: knap afgemaakt en eindelijk nog eens een overwinning voor Gianni Moscon.