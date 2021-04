Straffe cijfers in elke koers die hij reed: Is Wout van Aert buitenaards bezig?

Met overwinningen in Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race pakt Wout van Aert twee zeges in de Lage Landen.

Hij had het vorige week al aangekondigd en op het podium is het er al van gekomen. Wout van Aert zou zondag een pintje drinken op het voorjaar. En of hij het verdiend heeft.

Opmerkelijke cijfers zijn de koersen waaraan hij deelnam. 14 wedstrijden, telkens binnen de eerste 13 geëindigd. Van Aert pakte ook twee ritten in de Tirreno-Adriatico. Dat maakt in totaal 4 zeges.

In 9 van zijn 14 koersdagen reed Van Aert zelfs in de top drie. Straffe cijfers die doen verlangen naar nog veel meer. Is hij zo'n buitenaardse coureur?