Eén landgenoot in de selectie van Qhubeka ASSOS voor de Waalse Pijl, ook Fabio Aru van de partij

Woensdag staat de Waalse Pijl op het programma en dus worden de verschillende selecties voor deze klassieker bekendgemaakt. Ook Qhubeka ASSOS heeft deze middag laten weten welke renners voor de ploeg zullen starten.

Zo heeft de wielerformatie één Belgische renner geselecteerd, want Sander Armée is van de partij. Onze landgenoot is echter niet de kopman, want ook de Colombiaan Sergio Henao en de Italiaan Fabio Aru zijn geselecteerd.

Daarnaast zullen ook de Australiërs Simon Clarke en Robert Power, de Amerikaan Sean Bennett en de Nederlander Bert-jan Lindeman aan de start van de Waalse Pijl staan voor Qhubeka ASSOS.