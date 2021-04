Geen landgenoten in selectie Trek-Segafredo voor de Waalse Pijl: Mollema kopman bij de mannen, Brand en Longo Borghini bij de vrouwen

Bauke Mollema was uitstekend aan het seizoen gestart, maar de laatste weken lijkt het iets stroever te verlopen. Toch blijft hij de kopman van de ploeg en hij kan rekenen op Bernard, Conci, Eg, Kamp, Pedro Lopez en Skujins.

Ook bij de vrouwen start Trek-Segafredo met een sterke selectie. Zo lijken Lucinda Brand en Elisa Longo Borghini de kopmannen te zijn, terwijl ook Cordon-Ragot, Hanson, Wiles en Winder geselecteerd zijn.

