Gilbert geeft uitleg bij zijn val en heeft tijdens break Pidcock zien schitteren: "Op zelfde niveau als Mathieu en Wout"

Ruim drie weken heeft Philippe Gilbert geen koers gereden. Woensdag hervat de routinier van Lotto Soudal de competitie in de Waalse Pijl. In de tussentijd heeft naast Van Aert vooral Pidcock indruk gemaakt. De aanloop van Gilbert zelf naar de Ardennenklassiekers werd verstoord door een val.

Gilbert maakte het nieuws over zijn valpartij - die een aantal dagen geleden plaatsvond op Franse wegen - zelf bekend op sociale media. "Zoals bij veel valpartijen was het echt stom. Ik was alleen aan het trainen en bevond me in een afdaling. Er was een grote put in de weg. Dat doen ze om bij regen het water één kant op te laten gaan. Het was aan 45 kilometer per uur", geeft Phil meer uitleg over zijn crash.

Had an unwanted encounter with the asphalt on training... Not the best preparation for @flechewallonne and @LiegeBastogneL, but fortunately nothing too serious. A little road rash isn’t going to stop me! 💪 pic.twitter.com/3Q8ltKr4v2 — Philippe Gilbert (@PhilippeGilbert) April 20, 2021

"Het was maar een kleine valpartij, maar het was wel een harde klap. Als het onverwacht is, val je altijd zwaar. Ik heb veel huid verloren. Het kost veel energie van je lichaam. Daarom blijf ik ook voorzichtig voor de Ardennenklassiekers. Ik heb nog wel lange ritten kunnen doen, ritten van zes uur. Maar niet aan dezelfde intensiteit als anders, omdat ik pijn had door de val", werd het trainingsschema toch wel bijgesteld.

6 MAANDEN NON-STOP NA VAL IN TOUR

Dit gebeurde in een periode zonder competitie, een geluk bij een ongeluk. Gilbert had immers een rustperiode ingelast. "Zoals ik al vaak gezegd heb, heb ik na mijn valpartij in de Tour geen rust kunnen nemen. Het was zes maanden non-stop. Het is menselijk dat je dan even rust nodig hebt, dat is niet abnormaal."

© photonews

Die heeft hij dan genomen na Gent-Wevelgem. "Omdat ik wist dat ik in de Ronde van Vlaanderen niet kon vechten voor de overwinning. Ik zou top 20 of top 25 gereden hebben. Zelfs als je in de top 15 eindigt, dan heb je nog niet veel in handen. Ofwel speel je om te winnen, ofwel niet."

PIDCOCK AL VAN IN DE WINTER INDRUKWEKKEND

In de weken dat Gilbert niet koerste, zag hij wel een ijzersterke Pidcock bezig. Die won de Brabantse Pijl en werd tweede in de Amstel Gold Race. "Hij is aan een goede winter en lente bezig, want ook zijn veldritseizoen was indrukwekkend. Ik volg hem al een paar jaar. Hij staat nu al op hetzelfde niveau als Mathieu van der Poel en Wout van Aert, nadat hij is kunnen groeien in hun schaduw."

Volgens Gilbert heeft Pidcock verscheidene capaciteiten. "Hij kan ook sprinten, hij is een complete renner. Hij kan nu al grote uitslagen rijden en zal dat de volgende jaren nog meer doen." Velen zien in de Brit dan ook één van de favorieten voor woensdag op de Muur van Hoei. "Hij heeft hier een goede fysiek voor: hij weegt niet veel en is explosief. Hij heeft daar de goede kwaliteiten voor."