Gilbert over zijn afscheid eind 2022, wanneer hij weer top wil zijn en het WK: "De Tour is het volgende grote doel"

Philippe Gilbert gaat na een korte rustperiode weer beginnen koersen, zonder al te veel druk. Wanneer wil hij echt weer top zijn? Die vraag stelden we hem op een online persconferentie. Gilbert had het ook al over het WK. Het volgende jaar is dan in principe zijn laatste seizoen als prof.

"Natuurlijk wil ik opnieuw mijn topniveau bereiken", onderstreept Gilbert dat de ambitie nog altijd aanwezig is. "Ik ben mij beginnen voor te bereiden op de Ardennenklassiekers, maar dan kwam er die valpartij. Dat was vrij vervelend. Je kunt niet altijd het ideale afwachten, dus hebben we besloten om toch de Ardennenklassiekers te rijden. Wanneer ik top wil zijn? Zo vlug mogelijk. We hebben nu een vrij lichte kalender, tot juni."

100% ZIJN IN DE TOUR

Die heeft Gilbert dus al wel goed bekeken. "De volgende maand staan er niet veel koersen op het programma. Binnen meer dan drie weken is er wel nog een koers als Tro-Bro Léon. Het volgende grote moment is de Tour. Voordien zijn er nog wel andere wedstrijden, zoals de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland of de nationale kampioenschappen. De Tour is het volgende grote doel, dus daar wil ik zeker 100 procent zijn."

Eens die voorbij is, gaat de blik richting het najaar. En dus richting het WK. "Het is nog een lange tijd tot dan. Het zal een groot event zijn, want België is een wielernatie en een WK in eigen land is iets speciaal. Alle Belgische renners zullen gemotiveerd zijn om deel uit te maken van de selectie, ik wil dat ook."

VAN AERT 1 VAN DE GROTE NAMEN OP WK

Mogelijk zou Gilbert Wout van Aert kunnen helpen om wereldkampioen te worden. Kan dat? "Natuurlijk kan dat, hij was vorig jaar al tweede op een zwaar parcours. Hij zal één van de grote namen zijn, maar er zullen veel grote namen aan de start staan."

Onlangs was er bij VivaCité te lezen en te horen dat Gilbert aan het einde van 2022 stopt met profwielrennen. "Ik begrijp niet waarom ze er zo'n grote titel van maken, maar iedereen mag zeggen wat hij of zij wil. Ik heb al wel vaker gezegd dat dit mijn laatste contract is. Dat blijkt nu één keer groot nieuws te zijn. Er is nog meer dan anderhalf jaar te gaan tot dan, dus we hoeven het daar nu niet uitvoerig over te hebben."