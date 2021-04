INEOS Grenadiers kiest ook in Waalse Pijl voor indrukwekkende selectie: Pidcock gaat opnieuw op zoek naar de zege, ook heel wat klassementsrenners van de partij

INEOS Grenadiers heeft haar zinnen gezet op de Waalse Pijl. Ze kunnen namelijk verschillende kaarten uitspelen, want onder meer Pidcock, Yates, Carapaz en Geoghegan Hart zijn van de partij.

Straffe selectie van INEOS Grenadiers voor de Waalse Pijl. Met Tom Pidcock is de man in vorm van de partij voor de Britse wielerformatie, want Pidcock kon de Brabantse Pijl op zijn naam zetten en in de Amstel Gold Race eindigde hij op een knappe tweede plaats.

Toch heeft INEOS Grenadiers ook nog andere renners die in de Waalse Pijl op zoek kunnen gaan naar de zege. Zo verschijnen ook Yates, Carapaz en Geoghegan Hart aan de start. De selectie wordt verder aangevuld met Dunbar, Kwiatkowski en Rowe.