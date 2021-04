Jasper Stuyven blikt terug op zijn voorjaar: "Kan nog steeds niet geloven dat ik mijn eerste Monument heb gewonnen"

Jasper Stuyven heeft zijn Monument beet. Zo zette hij enkele weken geleden Milaan-San Remo op zijn naam. Met ook nog een vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen kan Stuyven tevreden terugblikken op zijn voorjaar.

Hij gaf meer uitleg op Twitter. "Wat een eerste deel van het seizoen...! Ik kan nog steeds niet geloven dat ik mijn eerste Monument heb gewonnen! Ik hoop jullie op de weg te zien tijdens het tweede deel van het seizoen. Bedankt iedereen voor alle lieve berichtjes en bedankt aan de staf van Trek-Segafredo en mijn ploegmaats voor alle steun!", aldus onze landgenoot.

What a first part of the season...! Still can't believe I won my first Monument! Hope to see you on the road at the second part of the season. Thanks everyone for all those kind messages and thanks to my @TrekSegafredo teammates and staff for all the support! pic.twitter.com/VuuVgR61xI