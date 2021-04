Jumbo-Visma maakt selectie bekend voor Waalse Pijl: geen Wout van Aert, wel Primoz Roglic

Wout van Aert zal niet aan de start verschijnen van de Waalse Pijl. Jumbo-Visma heeft haar selectie namelijk bekendgemaakt en daar is onze landgenoot niet in terug te vinden. Ook in Luik-Bastenaken-Luik zal van Aert niet starten en dus zit zijn voorjaar erop.

Wout van Aert kan tevreden terugblikken op zijn voorjaar met overwinningen in Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race. Er zal in dit voorjaar echter geen zege meer bijkomen, want hij zal niet meer aan de start verschijnen van de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Wie wel voor Jumbo-Visma aan de start van de Waalse Pijl verschijnt is Primoz Roglic. Ook Vingegaard, Hofstede, Gesink, Martens, Pfingsten en Oomen starten voor de Nederlandse wielerformatie.