Alaphilippe looft ploeg en had grote drang om zijn trui te laten blinken in 'zijn' wedstrijd: "Twijfels waren er niet, maar..."

Als er één wedstrijd is die Alaphilippe elk jaar weer aankruist, dan is het wel de Waalse Pijl. Want op het juiste moment uitpakken met een snedige versnelling op de Muur van Hoei, dat kan hij als de beste. Alaphilippe won zijn derde Waalse Pijl, zijn eerste als wereldkampioen.

De winnaar betrok meteen zijn teamgenoten in de hulde. "De ploeg heeft een groots werk geleverd. We hebben getoond dat we een sterke ploeg hebben. Ik zat echt goed gepositioneerd onder de rode vlag. Mikkel Honoré heeft daar het maximum gegeven. Dat heeft de andere ploegen ertoe verplicht mee te gaan met het tempo. Mikkel was daar belangrijk, maar alle ploegmaats waren dat."

Het komt er op neer dat de aanloop naar de Muur perfect verliep. "Qua timing was het perfect. Ik heb dan een beetje kunnen controleren en ben zo vlug mogelijk de flanken van de Muur op gereden. Toen Roglič vertrok, zag ik dat er niet meteen reactie was en dan moet je alles geven. Ik heb me gewoon geconcentreerd op mijn inspanning."

GEWONNEN VOOR DE PLOEG

Die inspanning bracht hem weer maar eens naar het hoogste schavotje van het podium in Hoei. "Ik heb voor mezelf gewonnen, maar ook voor de ploeg. Het vertrouwen is er, de conditie is goed. Al was het voordien nog niet echt top. Twijfels waren er niet, maar ik wilde gewoon echt winnen. Ik heb gewerkt om op deze dag goed te zijn."

Alaphilippe had de Waalse Pijl al twee keer gewonnen, maar nu doet hij het in de regenboogtrui. Welk gevoel geeft dat? "Het is altijd heel speciaal.. Als ik de trui aantrek, doe ik altijd het maximum om me te tonen. Het geeft wat meer druk en stress. Ik probeer mijn job te doen en ervan te genieten. Je wilt natuurlijk winnen en het is speciaal als dat lukt."

UITKIJKEN NAAR ZONDAG

Het is nu al uitkijken naar zondag, voor een koers die Alaphilippe ook zo graag eens op zijn palmares zou zetten. "Ik hoop op hetzelfde - en vooral dezelfde benen - in Luik-Bastenaken-Luik, maar dit is al super."