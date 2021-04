Na het Alaphilippe en Van der Poel lastig te maken in 2020 nu verderop in uitslag: "Alaphilippe is mooie winnaar"

Hij was de enige die met Alaphilippe en Van der Poel vorig jaar meekon in de Brabantse Pijl. Hij was ook diegene die Hirschi het meest kon bedreigen in de Waalse Pijl van 2020. Diezelfde prestaties zitten er momenteel niet in voor Benoît Cosnefroy.

Nochtans was de Fransman wel in positie om de strijd aan te gaan met de andere kanshebbers. "Het is een heel zwaar parcours. De ploeg heeft gedaan wat ze moest doen. De ploegmaats hebben het super gedaan. We waren er allemaal bij op de slotklim."

Het is niet zoals vorig jaar

Op de Muur van Hoei uitpakken met die extra punch was te hoog gegrepen. Het duurde tot eind maart sinds het seizoen van Cosnefroy op gang kwam en die achterstand is nog niet helemaal weg. "In het begin van het seizoen heb ik geen koersen gereden. Fysiek heb ik geen garanties. Het is niet zoals vorig jaar. Toen ik mijn versnelling inzette, kon ik het dertig meter volhouden en dan was het al gedaan."

Ondanks dat het niet meer opleverde dan de 18de plaats kan Cosnefroy zich weinig verwijten. "Ik heb me honderd procent gegeven. Fysiek heeft het niet uitgepakt zoals we zouden willen. Ik ben wel gelukkig met het werk van de ploeg. Bovendien is er een Fransman die wint als wereldkampioen", verwijst hij naar de overwinning van Alaphilippe. "Hij is een mooie winnaar."