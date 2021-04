Ritwinnaar in de Alpen draagt overwinning op aan wijlen Michele Scarponi: "Ik ga niet elke dag zo'n risico nemen"

Michele Scarponi is één van de voorbeelden van renners die ons te vroeg hebben verlaten. De Italiaan stierf aan de gevolgen van een ongeval op training in 2017, exact vier jaar geleden. Dat was zijn voormalige ploegmaat Pello Bilbao niet vergeten.

Die kwam als eerste over de streep in Pieve di Bono, de aankomstplaats van de vierde etappe in de Ronde van de Alpen. "Ik wilde die overwinning echt. Ik wist dat het een perfecte aankomst was voor mij. Hoewel ik op de top van de slotklim wat seconden verloren was, bleef ik ervan overtuigd dat ik weer in de kopgroep kon geraken."

Bilbao was al fan van de Ronde van de Alpen en nu nog des te meer. "Ik hou van dit soort ritten. Het draait niet enkel om hoe goed de benen zijn. Je kan ook met verschillende kaarten spelen. Ik hou er van om wielrenner te zijn in koersen als deze."

Die afdaling is niet iets voor elke dag

Ziijn zege was vooral te danken aan het feit dat hij de technische afdaling na de slotklim razendsnel naar beneden vlamde. "Die afdaling is niet iets voor elke dag. Ik ga niet elke dag zo'n risico nemen, maar het is een speciale dag. Ik wilde mijn overwinning opdragen aan Michele Scarponi, dus ik gaf alles. Iedereen die hem gekend heeft, zou de zege opdragen aan hem. Dat wil ik dus ook doen op de verjaardag van zijn overlijden."