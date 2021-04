Alejandro Valverde wil nog een laatste keer schitteren in Luik-Bastenaken-Luik, Annemiek van Vleuten speerpunt bij de vrouwen van Movistar

Movistar heeft haar selecties bekendgemaakt voor Luik-Bastenaken-Luik. Bij de mannen wordt er uiteraard op Alejandro Valverde gerekend. De ervaren spanjaard deed het al goed met een vijfde plaats in de Amstel Gold Race en een derde plaats in de Waalse Pijl. Ook Enric Mas, Lluis Mas, Verona, Arcas, Jorgenson en Serrano zijn geselecteerd.

Bij de vrouwen wordt er dan weer gekeken naar de Nederlandse Annemiek van Vleuten. Zij werd derde in de Amstel Gold Race en vierde in de Waalse Pijl. Van Vleuten zal steun krijgen van Aalerud, Thomas, Martin, Patino en Rodriguez.

