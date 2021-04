BORA-Hansgrohe rekent op Schachmann en Kelderman in Luik-Bastenaken-Luik

Luik-Bastenaken-Luik mag een sterk deelnemersveld verwachten zondag. Zo zijn niet alleen de specialisten in ééndagswedstrijden van de partij, maar ook verschillende klassemenstrenners zullen aan de start verschijnen.

Zo zijn Maximilian Schachmann en Wilco Kelderman de kopmannen van BORA-Hansgrohe. Ook Cesare Benedetti, Matteo Fabro, Patrick Konrad, Ide Schelling en Andreas Schillinger zijn geselecteerd.

Are you ready for the next monument? ๐Ÿ”ฅ



What is the best thing about @LiegeBastogneL for you? ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Write it in the comments! ๐Ÿ‘‡๐Ÿง



๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Cesare Benedetti

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Matteo Fabro

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Wilco Kelderman

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Patrick Konrad

๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Maximilian Schachmann

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Ide Schelling

๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Andreas Schillinger#LBL pic.twitter.com/PErnuZ4VzQ