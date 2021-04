Docu 'Wout' legt onder meer ontgoocheling na de Ronde vast: "Heeft dat zich nu net gewroken?"

Wat een waanzinnig voorjaar heeft Wout van Aert gereden. De finale in de Ronde van Vlaanderen was dan wel een tegenvaller, er waren ook geweldige successen in Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race. Al die emoties werden vastgelegd in de documentaire 'Wout'.

Een VTM-ploeg volgde Van Aert het hele voorjaar en dat resulteerde in de docu die donderdagavond werd uitgezonden. De docu bracht onder andere in beeld hoe groot de ontgoocheling was na de Ronde van Vlaanderen. "Ik was niet goed genoeg", vertelde Van Aert vlak na de finish al aan zijn verzorger.

Later kwam Van Aert er nog eens op terug. "Ik voelde me in de finale nooit helemaal top. Tot het moment dat ik samen met Mathieu en Asgreen voorop kwam. Toen begon ik toch te beseffen: je denkt wel de hele tijd dat je niet goed bent, maar uiteindelijk rijd je wel met de twee besten van de koers voorop. Toen begon ik er in te geloven. Ik moest nog twee klimmen overleven en dan had ik weer een hele goede kans."

ZWARE TIRRENO EN MOEILIJKE MAAND JANUARI

Dat lukte niet: de Kwaremont deed hem finaal kraken. "De benen liepen leeg, ik kon niet meer herstellen. Het was game over." Van Aert wilde wel weten waarom het dat laatste halfuur 'op' was. "De andere jongens hebben ook een zware finale gereden. Is de Tirreno dan te zwaar geweest? Ik heb een moeilijke maand januari gehad na de geboorte van Georges waarin ik minder getraind heb. Heeft dat zich nu gewroken?"

Het was echter niet het eindpunt van Van Aerts voorjaar. De docu kon eindigen met een climax: de overwinning in de Amstel Gold Race. "Toen Roubaix afgelast werd, had ik al snel heel veel zin om deze westrijd erbij te nemen. Gelukkig heb ik dat gedaan, want ik heb mijn goede benen nog kunnen vasthouden", aldus Van Aert na zijn meest recente zege.