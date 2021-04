INEOS Grenadiers maakt sterke selectie bekend voor Luik-Bastenaken-Luik: Pidcock, Yates en Geoghegan Hart van de partij

De Britse wielerformatie kiest voor heel wat straffe renners, want onder meer Tom Pidcock, Adam Yates en Tao Geoghegan Hart zijn van de partij. Pidcock won onder meer al de Brabantse Pijl, terwijl ook Yates al indruk maakte dit seizoen. Geoghegan Hart won vorig seizoen dan weer de Giro.

Daarnaast kan INEOS Grenadiers ook nog op enkele andere straffe namen rekenen, want ook Richard Carapaz, Michał Gołaś en Luke Rowe werden geselecteerd. Zo lijkt de Britse wielerploeg met heel wat ambitie te starten.

🗓️ This Sunday: 𝕃𝕚𝕖𝕘𝕖-𝔹𝕒𝕤𝕥𝕠𝕘𝕟𝕖-𝕃𝕚𝕖𝕘𝕖



The team is ready 👊. Where does #LBL rank in your Monuments list? pic.twitter.com/0af8kB4iXI