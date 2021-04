Trek-Segafredo maakt selecties bekend voor Luik-Bastenaken-Luik: Bauke Mollema kopman bij de mannen, bij de vrouwen wordt er gerekend op Longo Borghini

Zondag staat met Luik-Bastenaken-Luik opnieuw een klassieker op het programma. Bij Trek-Segafredo starten ze zowel bij de vrouwen als bij de mannen met ambitie, want Bauke Mollema en Longo Borghini zijn de speerpunten.

Bauke Mollema maakte een goede indruk in de Waalse Pijl met een elfde plaats en deze lijn wil hij doortrekken in Luik-Bastenaken-Luik. Hij zal in de klassieker kunnen rekenen op Julien Bernard, Niklas Eg, Alexander Kamp, Toms Skujiņš, Nicola Conci en Michel Ries.

Bij de vrouwen zal er dan weer gekeken worden naar de Italiaanse Longo Borghini. Trek-Segafredo kan met Shirin van Anrooij en Lucinda Brand echter ook nog twee andere kaarten uitspelen. De andere rensters zijn Ruth Winder, Tayler Wiles en Lauretta Hanson.