Lof voor Vansevenant in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik: "Een sterk karakter, een superleuke gast die hard werkt"

Mauri Vansevenant heeft dit jaar al grote stappen voorwaarts gezet. Ook in Luik-Bastenaken-Luik maakt de 21-jarige West-Vlaming deel uit van Deceuninck-Quick.Step. Hij is alleszins al graag gezien in de ploeg. Dat blijkt uit de commentaren van Alaphilippe en Almeida.

Luik-Bastenaken-Luik stond aanvankelijk niet op het programma van Vansevenant. Bij Deceuninck-Quick.Step hebben ze beslist om hem toch mee te nemen. Daar is Julian Alaphilippe niet rouwig om. "Het is tof dat hij erbij is", aldus de winnaar van de Waalse Pijl.

In de etappekoersen die hij reed, heeft Vansevenant het dit jaar uitstekend gedaan telkens als het bergop ging. Nu is hij ook bezig om ervaring op te doen in grote eendagswedstrijden. "Mauri heeft reeds zijn talent getoond", weet ook Alaphilippe. "Hij heeft een sterk karakter. Hij is een vriendelijke jongen, iemand die het eenvoudig houdt, een superleuke gast die hard werkt op de fiets."

© photonews

Zijn leergierigheid is ook een troef van de jonge Belg. "Hij leert graag bij en wil de verworven kennis gebruiken om te slagen. Als ik een voorbeeld en een motivatie voor hem kan zijn, is dat mooi. Eerder in het seizoen had hij de supervorm al te pakken. Hij gaat progressie blijven maken."

Ook João Almeida kan zich vinden in de woorden van Alaphilippe over Vansevenant. "Mauri heeft al getoond wat hij kan. Iedereen in de ploeg koerst graag met hem samen", geeft de Portugese ronderenner ook nog mee.