Nu helemaal zeker: Pogačar en Hirschi kunnen in tweede Ardennenklassieker hun kansen wél verdedigen

Ze zullen in de Emiraten een zucht van opluchting slaken. En vooral Pogačar en Hirschi zullen dat doen. Zij kunnen met hun ploeg wel aan de start komen in Luik-Bastenaken-Luik, terwijl dat niet toegelaten was in de Waalse Pijl.

Het was groot nieuws woensdagochtend in Charleroi, waar de Waalse Pijl van start ging: UAE mocht niet meedoen vanwege coronagevallen. Twee stafleden testten positief op Covid-19, maar alle uitgevoerde tests nadien waren negatief. Voor Luik-Bastenaken-Luik werd reeds gecommuniceerd dat er vrijdag nog een testronde zou volgen. Indien iedereen dan negatief testte, mocht UAE meedoen aan Luik-Bastenaken-Luik. Dat blijkt het geval te zijn, want UAE heeft zijn selectie voor het monument bekendgemaakt. Presenting our line-up for #LBL 🇧🇪, the Spring's final Monument : @iamdlax 🇪🇸@RuiCostaCyclist 🇵🇹@davideformolo 🇮🇹@MarcHirschi 🇨🇭@VSLaengen 🇳🇴@BrandonMcNult 🇺🇸@TamauPogi 🇸🇮#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/z3GG5OXhoN — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) April 24, 2021 Daar zitten dus ook Pogačar en Hirschi in, respectievelijk de nummers 3 en 2 van Luik-Bastenaken-Luik van vorig jaar. Hirschi reed toen wel nog voor Sunweb. Na het missen van de Waalse Pijl zullen ze er in ieder geval op gebrand zijn om in Luik-Bastenaken-Luik opnieuw een hoofdrol te spelen. De andere UAE-renners aan de start zijn De La Cruz, Rui Costa, Formolo, Vegard Stake Laengen en McNulty.