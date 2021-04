Thibaut Pinot mee in vroege vlucht maar toch niet goed genoeg voor etappezege in Tour of the Alps

Thibaut Pinot is misschien wel een van de beste klimmers ter wereld en dat liet hij zien in de Tour de France van 2019. Sindsdien gaat het echter wat minder met de Franse klimgeit.

Pinot won in de Tour van 2019 een etappe met aankomst op de Col du Tourmalet en was een van de belagers van Egan Bernal en Julian Alaphilippe in het algemeen klassemet. Maar een blessure zorgde ervoor dat hij die Tour niet kon uitrijden.

Sindsdien kon Pinot nooit meer echt overtuigen, afgelopen Ronde van Frankrijk moest hij snel lossen wanneer de weg naar boven ging.

In de Tour of the Alps ging Pinot mee in de ontsnapping van de dag van de slotetappe. "Ik wou het elke ochtend proberen maar vandaag lukte het pas met de juiste benen. Maar jammer geoeg kreeg ik opnieuw last van mijn rug. Ik kon me laten zien maar niet echt tonen want ik had te veel pijn. Als je dan ziet dat de vlucht het uit zingt, is dat ectra frustrerend", klinkt het bij de Fransman.

Pinot zou door die rugklachten ook passen voor de Ronde van Italië die binnen twee weken start. Officieel is het nog niet maar dichte bronnen bij de Franse ploeg bevestigen de niet-deelname..