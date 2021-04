Wat een weelde bij UAE Emirates: Ronde van Vlaanderen-winnaar zal in dienst rijden van Tadej Pogacar

Nadat Fernando Gaviria geblesseerd moest afhaken voor de Ronde van Italië, flirtte de Noorse sprinter Kristoff even met deelname aan de Italiaanse rittenkoers. Maar Kristoff zal toch Pogacar bijstaan in de Ronde van Frankrijk.

Voor een sprinter/klassiek renner is het nooit makkelijk om een plaatsje te vergaren in een selectie van een ploeg die vol voor het eindklassement van de Ronde van Frankrijk gaat. Ook Kristoff besefte dat enkele weken geleden toen hij zichzelf luidop afvroeg of het niet beter zou zijn om de Giro te rijden.

Uiteindelijk werd het nog een luxeprobleem voor de Noor want de ploegleider svan de Giro en de Tour wilden Kristoff er heel graag bij. Uiteindeiljk won Tour-ploegbaas Allan Peiper het pleidooi. "Hij wou me er echt bij in de Tour. Nu ben ik er heel zeker van dat ik naar de Tour zal gaan", reageert hij bij Europort.

Vorig jaar was Kristoff de sterkste in de openingsetappe van de Ronde van Frankrijk. In de starten van Nice versloeg hij Mads Pedersen en Cees Bol. Hij werd de eerste geletruidrager van de Tour van 2020. De laatste geletruidrager van die Tour was zijn ploegmaat en winnaar Tadej Pogacar. Verder won de Noor ook al de Ronde van Vlaanderen en Milaan-San Remo in het verleden.

Op de voorlopige startlijst van UAE Emirates staan met De La Cruz, Majka, Formolo en Polanc vier klimknechten voor Pogacar aan de start. Marc Hirschi krijgt waarschijnlijk een vrije rol en naast Kristoff staat ook Ivo Oliveira op de voorlopige startlijst.