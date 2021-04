Alaphilippe steekt zich niet weg en doet plan voor finale uit de doeken: "Als benen goed voelen, kunnen we aanvallen"

Iedereen herinnert zich nog wel hoe het Julian Alaphilippe vorig jaar verging in Luik-Bastenaken-Luik: hij stak de handen in de lucht, maar werd nog voorbijgestoken door Roglič en had bovendien onreglementair gesprint. Wordt het dit keer een meer fortuinlijke uitkomst voor de Fransman?

Alaphilippe blaakt uiteraard van vertrouwen naar zijn winst in de Waalse Pijl, al is hij daardoor niet gaan zweven. Hij weet maar al te goed hoe lastig Luik-Bastenaken-Luik is. "Het is zeker nog een zwaardere wedstrijd dan de Waalse Pijl", vertelde de wereldkampioen aan de start. "Luik-Bastenaken-Luik is een heel mooie koers. Ik ben heel gemotiveerd. Ik wil het hier altijd goed doen."

Julian Alaphilippe ging ook dieper in op zijn verwachtingen voor het wedstrijdverloop. "De koers kan al vrij vroeg geopend worden op La Redoute. We zullen daar op de afspraak zijn, met sterke renners in onze ploeg. Nadien is het uitkijken naar de finale." Daar zal het dan aan hem zijn. "Als de benen goed aanvoelen, kunnen we aanvallen. Ik hoop dat dat het geval gaat zijn."

BETER DOEN DAN DE REST

Hoe dan ook zou het een opsteker zijn als de ploeg in zijn geheel een sterke wedstrijd rijdt. "We moeten in de finale geraken met zoveel mogelijk mensen, ons goed positioneren en dan moeten we het beter doen dan de rest."