Alaphilippe toch tevreden en betuigt zijn respect voor winnaar Pogačar: "Een grootse coureur, hij verdient overwinning"

Een klasbak als Alaphilippe rijdt uiteraard niet voor de tweede plaats. Als iemand als Tadej Pogačar nog net een tikkeltje beter is, dan kan de wereldkampioen dat wel accepteren. Alaphilippe was groots in de reactie en overlaadde de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik met lof.

Al is het voor Alaphilippe wel zonde dat het voor het tweede jaar op rij net niet is in Luik-Bastenaken-Luik. "Ik win liever, maar ik denk dat ik tevreden kan zijn. Het was een mooie, maar hele zware koers. Mijn ploeg deed het uitstekend. Ik was er op gefocust op een goede sprint te rijden, maar Tadej was sterker. Het is mooi om op het podium te staan in Luik."

Waarna Alaphilippe begon aan een reeks mooie woorden over Pogačar. "Hij verdient de overwinning, proficiat aan hem. We hebben hem al vaak zien presteren op hoog niveau. Hij was heel sterk vandaag. We zagen dat al op La Roche-aux-Faucons. Hij was derde in zijn eerste Vuelta. Hij heeft de Tour gewonnen, hij heeft al veel koersen gewonnen en nu ook Luik-Bastenaken-Luik."

WEERZIEN IN DE TOUR

Als die zo verder doet, gaat dat inderdaad leiden tot een straf palmares. "Het is een grootse coureur", vindt Alaphilippe nu al. Tijdens de zomer zien ze elkaar ongetwijfeld terug op Franse wegen. "Hem eens kloppen in de Tour? Dat gaat moeilijk worden", lacht Alaphilippe.