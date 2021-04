Charmeert Quinten Hermans ook in Luik? "Je kunt niet blijven opschuiven, met gezonde ambitie naar Giro"

Quinten Hermans kan al terugblikken op enkele prima prestaties. In Luik en later in de Giro die lijn doortrekken is nu de volgende grote uitdaging. In de Waalse Pijl was Hermans zowaar de beste Belg. Doet hij ook in Luik-Bastenaken-Luik mee met de besten?

We vroegen hem voor de start welke Ardennenklassieker hem nu het beste ligt: de Waalse Pijl of Luik-Bastenaken-Luik? "Ik denk wel dat de koers van woensdag mij het beste ligt. Het gaat nu terug volgen zijn, maar op een andere manier. Je moet veel attenter zijn, het gaat niet op één berg gebeuren. Een beetje zelfde scenario als woensdag: volgen, volgen, volgen. Maar nu weet je nog niet wanneer de koers gaat ontploffen."

Hermans was 20ste in de Amstel Gold Race, 14de in de Waalse Pijl. Schuift hij verder op en zien we hem dan de top tien induiken in Luik? "Dat mag altijd van mij, maar je kunt niet blijven opschuiven natuurlijk", lacht de renner van Intermarché-Wanty-Gobert.

GIRORITTEN AANDUIDEN

Na Luik-Bastenaken-Luik is het uitkijken naar de Giro. "Ik heb zeker ambitie voor een paar etappes. Ik heb ze nog niet juist aangeduid, al heb ik wel al een beetje mijn zinnen gezet op de elfde etappe. Ik ga daar met gezonde ambitie naartoe, maar niet voor een bepaald klassement. Het zal eerder kijken zijn welke dagen me liggen en ook zien hoe ik me voel in die ronde."

Een grote ronde, dat is toch altijd iets bijzonder. "Het is 21 dagen lang. Dat is even afwachten hoe mijn lichaam daarop reageert." Momenteel kan Hermans op fysiek gebied alleszins niet klagen. "Voorlopig zit de recuperatie wel goed, maar we hebben ook altijd een paar rustdagen ertussen gehad. Dat is nog net iets anders."