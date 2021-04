Noors toptalent van Team DSM er niet bij in Luik-Bastenaken-Luik door ziekte

Pech voor Andreas Leknessund. De Noor had normaal vandaag voor de eerste keer bij de profs Luik-Bastenaken-Luik gereden, maar de Noor moet deze kans aan zich voorbij laten gaan door ziekte.

Geen Andreas Leknessund in Luik-Bastenaken-Luik. De 21-jarige Noor, die dit seizoen al op een knappe tiende plaats is geëindigd in de Brabantse Pijl, is ziek en moet de klassieker aan zich voorbij laten gaan.

Het is jammer voor het Noorse toptalent van Team DSM, want het was de eerste keer dat hij Luik-Bastenaken-Luik op het hoogste niveau had kunnen rijden. Zijn debuut in Luik-Bastenaken-Luik bij de profs zal dus nog even op zich moeten laten wachten.