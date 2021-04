Sprinter uit Estland heeft eindelijk overwinning beet in Belgrade Banjaluka en is ook eindwinnaar, Van Staeyen eerste Belg op vierde plaats

Mihkel Räim, de sprinter van Mazowsze Serce Polski, heeft eindelijk zijn slag thuisgehaald in de Belgrade Banjaluka. Hij haalde het in de slotetappe voor de Italianen Andrea Guardini en Leonardo Marchiori.

Mihkel Räim was al enkele ritten op zoek naar de overwinning in de Belgrade Banjaluka en de Est heeft in de slotetappe eindelijk zijn slag thuisgehaald. De wedstrijd eindigde op een sprint en daarin was de sprinter van Mazowsze Serce Polski de snelste.

De Italianen Andrea Guardini en Leonardo Marchiori moesten tevreden zijn met de tweede en de derde plaats. Door deze overwinnig is Räim ook de eindwinnaar van de rittenwedstrijd. Michael Van Staeyen was in de slotrit de eerste Belg op de vierde plaats.