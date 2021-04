Titelverdediger Roglič even nuchter als altijd en klaar voor alles: "Hoe te winnen? Door snelste te zijn aan finish"

Omdat het een lange en zware koers is, verwachten velen Roglič nog sterker dan woensdag. Dat de zege vorig jaar voor hem was, is dan ook geen toeval. De kopman van Jumbo-Visma was voor de start in Luik alvast zijn nuchtere zelve.

Door zijn overwinning van vorig jaar mocht de Sloveen met rugnummer 1 starten. "Het is superleuk om rugnummer 1 op te spelden, al ga ik ook maar een rugnummer hebben zoals al de rest. We hebben een zware dag voor de boeg", vertelde Roglič zondagochtend op Place Saint-Lambert. ALLES KAN IN DE SPRINT "Hoe te winnen? Door de snelste te zijn aan de finish, dat is geen groot geheim. We zullen zien hoe het gaat. Ik wil ervan genieten en mijn best doen samen met de andere jongens." Gelooft hij dat hij het opnieuw in een sprint kan afmaken? "Het hangt er op het einde vanaf hoe goed de benen nog zijn. Je hebt al gezien dat alles kan gebeuren in de sprint na zo'n zware koers. Eerst en vooral moet het vertrouwen er zijn." Het zonnetje schijnt in Luik, maar op sommige plaatsen staat er ook felle wind. "Het zal superbelangrijk zijn om in goede positie te zitten, met de wind. Dat kan het altijd harder maken of het al vroeg uit mekaar doen scheuren. Ik moet klaar zijn voor alles. Mijn doel is om in positie te zitten om mee te doen voor winst en dan er voor koersen."