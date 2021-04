Froome twijfelt: "Momenteel verdien ik geen plaats op de Olympische Spelen"

Viervoudig tourwinnaar Chris Froome werkt hard aan zijn comeback. Na bijna meer dan een jaar afwezigheid door een zware val en de coronaepidemie, bereidt de Britse klimmer zich voor op de Ronde van Frankrijk. Het loopt echter nog niet op wieltjes voor de renner...

Chris Froome is op dit moment hard aan het werken aan zijn voorbereiding op de Tour de France. De viervoudig winnaar reed al enkele rittenkoersen ter voorbereiding op de grootste wielerwedstrijd ter wereld. Toegeven, zijn prestaties zijn momenteel niet om naar huis te schrijven: 47ste in de UAE Tour, 81ste in de Ronde van Catalonië en 93ste in de Tour of the Alps.

Froome rijdt nog twee rittenkoersen vooraleer hij van start gaat in de Ronde van Frankrijk, die op 26 juni begint. De Britse renner start deze week nog in de Ronde van Romandië en volgende maand in de Dauphiné. De renner van Israel Start-Up Nation gelooft echter wel nog steevast in zijn kansen om de Tour te winnen, dat vertelt hij in La Gazzetta dello Sport.

“Ondanks mijn val, koers ik nog altijd met veel passie en geniet ik van overwinningen. Al gaat het op dit moment sportief gezien iets minder, mijn honger blijft. Net zoals vroeger. Ik train heel hard en geloof dat dat mij zal helpen om terug op mijn oude niveau te komen”

“Met mijn huidige vorm kan ik zeggen dat ik op dit moment geen plaatsje verdien op de Olympische Spelen. Ik blijf hard werken en ik hoop dat ik op een gegeven moment mezelf terug ben”, aldus Chris Froome.