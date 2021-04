Greg Van Avermaet kende een zware dag in Luik-Bastenaken-Luik: "Ik miste de goede benen om beter te doen"

Ook Greg Van Avermaet was aanwezig in Luik-Bastenaken-Luik, maar onze landgenoot kende een moeilijke wedstrijd. Uiteindelijk eindigde de renner van AG2R Citroën Team op de veertigste plaats.

Volgens Van Avermaet was het een zware dag. "Het was één van de zwaarste dagen. Het is een lange periode van klassiekers geweest. Ik miste de goede benen om beter te doen. Uiteindelijk heb ik wel mijn best gedaan, maar het was niet gemakkelijk", legde Van Avermaet uit na de wedstrijd.

Nu gaat Van Avermaet rust nemen en zich voorbereiden op de Franse rittenwedstrijden. "Met Aurélien Paret-Peintre hadden we een goede jongen om voor een uitslag te gaan en ik probeerde zelf zo lang mogelijk te overleven. Op dit soort parcours is dat echter niet gemakkelijk. Ik ben blij dat het gedaan is en dat ik wat rust kan nemen. Nadien ga ik opbouwen naar de Dauphiné en de Ronde van Frankrijk."