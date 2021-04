Is Remco Evenepoel één van de topfavorieten voor de Giro? "Door zijn onderbreking wil ik hem niet de stempel van topfavoriet geven"

Binnenkort start de Ronde van Italië en dan is het onder meer uitkijken naar Remco Evenepoel. Het is echter nog niet duidelijk in welke vorm hij aan de start zal verschijnen, want hij is nu al enkele maanden buiten strijd.

Wielercommentator en analist Michel Wuyts vindt het dan ook moeilijk om hem als topfavoriet aan te duiden voor de Giro. "Door zijn onderbreking wil ik hem niet de stempel van topfavoriet geven. Voorlopig tip ik op Bernal, maar ik hoop dat Evenepoel zich in de tweede week kan laten zien", aldus Wuyts in een interview bij Sporza. Volgens Wuyts zal Alaphilippe volgend seizoen wel met ploegmaat Evenepoel rekening moeten houden in Luik-Bastenaken-Luik. "Als Evenepoel op niveau komt zal er weinig tegen te doen zijn. Dan kan hij op La Redoute zeggen dat hij er mee weg is."