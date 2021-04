Israel Start-Up Nation ambitieus in de Ronde van Romandië: Michael Woods en Chris Froome van de partij

Israel Start-Up Nation heeft haar selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Romandië. Met de Canadees Michael Woods hebben ze één van de favorieten voor de eindzege in hun rangen, maar ook Chris Froome is van de partij.

Daarnaast zijn er nog enkele renners die Woods kunnen bijstaan in de bergen, want Israel Start-Up Nation heeft ook Guillaume Boivin, Patrick Bevin, Alex Dowsett, Reto Hollenstein en Mads Würtz Schmidt geselecteerd.

We are ready to take on Tour de Romandie this week!



🎙️"The goal for us here is a stage win and if we can get a good spot in the GC as well, it would be perfect."



