Jarige Alejandro Valverde maakt indruk, maar haalt net geen podium in Luik-Bastenaken-Luik: "In de sprint viel alle verantwoordelijkheid op mijn schouders"

Alejandro Valverde wilde gisteren zichzelf een verjaardagscadeau gunnen door Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam te zetten, maar de ervaren Spanjaard moest uiteindelijk tevreden zijn met de vierde plaats.

Zelf was Valverde wel tevreden over zijn eigen prestatie en die van Movistar. "Ik denk dat we goed werk hebben geleverd door bij de toprenners te blijven en tot de laatste meters te vechten voor de overwinning. Ik wil de hele ploeg bedanken en feliciteren voor hun werk: ze zijn er echt altijd geweest", aldus Valverde.

Over zijn sprint is Valverde minder tevreden. "Ik liet misschien alle verantwoordelijkheid op mijn schouders vallen voor de sprint. Natuurlijk had ik graag het podium gehaald, en winnen zou nog beter geweest zijn, maar we moeten dit resultaat accepteren zoals het is en ons gelukkig voelen."