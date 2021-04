Opvallend: jonge Nederlander van Groupama-FDJ zal meteen een grote ronde rijden in zijn debuutjaar bij de profs

Lars van den Berg, een 22-jarige Nederlander die dit seizoen zijn debuutjaar heeft bij de profs, zal meteen in een grote ronde te zien zijn. Zo zal de renner van Groupama-FDJ actief zijn in de Ronde van Italië.

Een mooie kans voor Lars van den Berg dit seizoen. De Nederlander is nog maar 22 jaar oud, maar met de Giro zal hij meteen een grote ronde rijden in zijn debuutjaar. Normaal gezien was dit echter niet het plan.

Volgens Wielerflits komt van den Berg namelijk in de selectie voor Thibaut Pinot. De Fransman, die normaal gezien de kopman was van Groupama-FDJ in de Giro, kampt met een blessure. Zo krijgt van den Berg zijn kans en zal Groupama-FDJ zonder echte kopman naar de Giro afzakken.