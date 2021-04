Geen Wout van Aert of Mathieu van der Poel, maar Adrie van der Poel kiest voor deze opvallende naam als renner van het voorjaar: "Hij heeft de grote wedstrijden mee gedomineerd"

Volgens Adrie van der Poel is Tom Pidcock de man van het voorjaar. De Brit van INEOS Grenadiers maakte een goede indruk in heel wat klassiekers met als uitschieter de overwinning in de Brabantse Pijl.

De eerste plaats in de Brabantse Pijl, de tweede plaats in de Amstel Gold Race, de derde plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne, de vijfde plaats in de Strade Bianche en de zesde plaats in de Amstel Gold Race... Tom Pidcock kan terugblikken op een sterk voorjaar.

Adrie van der Poel vindt Pidcock zelfs de man van het voorjaar. Hij vertelde het in een interview bij Sporza. "Voor mij is het Pidcock. Pidcock heeft in zijn eerste voorjaar meteen mee gedomineerd in de grote wedstrijden en hij viel aan. Als je enkel puur op basis van resultaten gaat kijken, zijn Pogacar en van Aert dan weer de mannen van het voorjaar", aldus de Nederlander.