🎥 Alaphilippe eerlijk in exclusieve beelden van de ploeg: "Pogacar was sterker, hij reed de perfecte sprint"

Het mocht niet zijn voor Julian Alaphilippe. Hij kon als wereldkampioen niet winnen in een van zijn favoriete races van het seizoen maar moest tevreden zijn met een tweede plaats.

Net zoals na de Omloop het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, de E3, de Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl, deelde Deceuninck-Quick;Step een filmpje op hun YouTube-kanaal met een blik achter de schermen van bij de ploeg tijdens de laatste voorjaarsklassieker.

Na zijn winst in de Waalse Pijl stond Julian Alaphilippe hoog in het favorietenlijstje voor La Doyenne. "Ik droom er al lang van om deze wedstrijd te winnen. Ik heb goede herinneringen aan deze wedstrijd, bijvoorbeeld mijn tweede plaats in 2015. Ik heb me goed voorbereid om klaar te zijn", blikte hij toen vooruit.

Maar Alaphilippe werd op de streep geklopt door Tourwinnaar Tadej Pogacar, wat leidde tot gevloek in de ploegwagen bij Klaas Lodewyck en Davide Bramati. Daarna zien we Alaphilippe meteen sorry zeggen in het oorje.

Tegen zijn binnenkomende ploegmaats was hij meteen heel eerlijk ."Hij (Pogacar) was sterker, reed een perfecte sprint. Chapeau", klonkt het bij de wereldkampioen enkele minuten na het overschrijden van de finish.