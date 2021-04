Eerste editie Ronde van Zwitserland voor vrouwen: "De wil is er, budgettair is het moeilijk"

Een eerst editie voor vrouwen in de Ronde van Zwitserland is een feit. Die eerste editie gaat 5 juni van start, een dag voor de mannen, en zal bestaan uit twee etappes. De organisatie kent echter wel al enkele problemen...

De eerste rit zal doorgaan op het heuvelachtige gebergte van Frauenfeld, de dag erna trekken de wielrensters naar het tijdritcircuit. Na de twee ritten is de eindwinnaar van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen dus al bekend, bij de mannen duurt de rittenkoers een week.

Dat komt omdat het moeilijk is voor de organisatie om een vrouweneditie te organiseren. “De wil voor een vrouwenkoers bestond al, maar lange tijd lukte het financieel niet. Een tweede rittenkoers opzetten is logistiek en financieel een enorme uitdaging”, vertelt organisator Oliver Senn in Belga.

De ambitie van de organisatie is om de vrouweneditie verder te ontwikkelen naar een vijfdaagse rittenkoers, maar dat is op dit moment door budgettaire beperkingen nogal moeilijk.