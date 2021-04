Groenewegen stelt zich nog vragen bij comeback: "Hoe zal peloton op mij reageren?"

Het meest verrassende wielernieuws van de dag kwam ongetwijfeld van wielerploeg Jumbo-Visma. Ze nemen Dylan Groenewegen één dag na afloop van zijn schorsing namelijk mee naar de Giro. Maar de sprinter is er naar eigen zeggen klaar voor.

In de Ronde van Turkije afgelopen maand vierde Fabio Jakobsen zijn comeback in het peloton na een lange revalidatie. Ook Dylan Groenewegen, die werd aangewezen als schuldige voor de valpartij, keert binnenkort terug. Een dag na afloop van zijn schorsing van 9 maanden staat de Nederlanse sprinter namelijk aan de start van de Giro.

Het conditionele baart Groenewegen geen zorgen, wel het mentale aspect van zijn comeback. "Hoe reageert het peloton op mij en hoe reageer ik op een peloton? Dat zullen we moeten zien, maar ik ben wel gemotiveerd. Sommigen zullen het er lastig mee hebben, ik respecteer de emoties van iedereen", klinkt het in een persmoment.

Gesprek met Jakobsen

Slachtoffer en dader hebben ondertussen ook al rond de tafel gezeten voor een gesprek wist Groenewegen te vertellen. "Ik had een bericht gestuurd naar zijn vader en hij reageerde vriendelijk terug, heel netjes van hem. Twee weken geleden hebben we allebei ons hart kunnen luchten in een gesprek in een zaaltje in Amsterdam. Maar de inhoud van dat gesprek, hou ik voor mezelf", besluit hij.