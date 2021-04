"Grote drie? Als je dat ziet, moet je uitbreiden naar grote vier"

Van der Poel, van Aert en Alaphilippe. De grote drie, zoals ze door velen werden genoemd dit voorjaar. Maar misschien was er wel meer?

Er was om te beginnen Tom Pidcock, die een paar keer uitpakte met een prima prestatie en ook de Brabantse Pijl naar zijn hand wist te zetten.

Maar vooral tourwinnaar Tadej Pogacar maakte indruk, met name in Luik-Bastenaken-Luik. In de Waalse Pijl mocht hij jammer genoeg niet starten door een coronageval in de ploeg, anders had hij ook daar vermoedelijk meegespeeld.

Grote 4?

"De grote drie? Van Aert, van der Poel en Alaphilippe hebben de verwachtingen ingelost", aldus Michel Wuyts bij Sporza.

"Maar als je ziet hoe onwaarschijnlijk slim Pogacar het zondag in Luik aanpakte, dan moeten we dat uitbreiden naar de grote 4."