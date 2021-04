Ineos-renners meteen favoriet voor eindzege, maar leider Dennis niet: "Ik moet laatste helper zijn voor de anderen"

Dat Ineos-Grenadiers het fantastisch gedaan heeft in de proloog is een understatement. Drie renners van de ploeg bekleden positie één tot en met drie in het klassement na de proloog.

De eerste leider in Romandië is de Australiër Rohan Dennis. Hij bleef een tiental seconden voor op ploegmakkers Thomas en Porte. Dennis lijkt zo helemaal terug als tijdrijder nadat hij de wereldtitel moest afstaan aan ploegmaat Ganna.

Vorig jaar in de Giro liet Dennis zich ook zien als knecht voor Geoghegan Hart. Enkel zijn ploegmaat en Jai Hindley konden Dennis volgen toen hij als een beul naar boven reed. Maar ondanks zijn meer dan degelijke klimkwaliteiten zal hij niet de kopman zijn van de Britse formatie.

"Mijn rol is hetzelfde als in de Giro: de laatste knecht zijn in de bergen. In extreme omstandigheden kan het zijn dat mijn rol verandert en ik nog uitgespeeld kan worden in de laatste tijdrit, maar dat zou niet de afgesproken gang van zaken zijn", liet Dennis weten in het flashinterview na zijn zege.

POV: You've just locked out the podium 🤜🤛 pic.twitter.com/FZ2FIwIF6k — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) April 27, 2021

Met Geraint Thomas en Richie Porte in de ploeg is de weelde alleszins groot bij Ineos. "En de druk ook, zeker omdat we nu met 3 renners in de top 3 staan. Dat Ganna pas 9e werd? Hij zal wel blij zijn voor mij, net zoals ik blij was voor hem toen hij wereldkampioen werd", blust Dennis een mogelijk brandje.