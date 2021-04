Nog wat voorjaar in het najaar en dat is iets leuks om naar uit te kijken: "Dan krijgen we spektakel"

Aernout Van Lindt

Foto: © photonews

Het wielervoorjaar zit erop. En toch ook nog een beetje niet. In het najaar krijgen we namelijk nog een ferme uitschieter. Parijs-Roubaix werd door de coronamaatregelen in Noord-Frankrijk uitgesteld van 11 april naar 3 oktober en geeft ons zo dus nog wat voorjaar in het najaar. Vrede mee "Op het moment dat het nieuws viel, vond ik het heel jammer dat het opnieuw niet kon doorgaan. Ik wilde opnieuw die confrontatie zien tussen van der Poel en van Aert", aldus José De Cauwer in Het Laatste Nieuws. "Vandaag heb ik er vrede mee. De nieuwe datum is uitstekend gekozen, een week na het WK. Ik ben benieuwd wat voor koers we gaan krijgen. Stel dat het oktoberachtig weer is, met modder en regen? Dan wordt het een spektakel."



