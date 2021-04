Wie volgt Primoz Roglic op in Romandie? Onze sterren voor een wel héél erg pittig weekje!

In 2020 werd de Ronde van Romandie niet gereden door het coronavirus, in 2019 en 2018 won ene Primoz Roglic er. Wie zet de editie 2021 naar zijn hand?

De Ronde van Romandie in 2021? Dat zijn twee korte tijdritten en verder heel wat klimkilometers in een laatste voorbereiding op de Giro D'Italia voor sommigen.

Schrik dus niet als het een groot feest wordt voor Ineos-Grenadiers, want met Ganna hebben ze een troef voor de twee tijdritten en in de andere ritten hebben ze met Thomas én Porte ook twee hete hangijzers in het vuur.

Ineos-feestje?

Dat renners als Rohan Dennis en Amador op die manier helpers zijn, dat zegt eigenlijk genoeg over de kwaliteiten van het team in de breedte. Al wil dat nog niet meteen zeggen dat ze ook de ronde naar hun hand zullen zetten.

Is de drive er om in Romandie uit te halen, of liggen de doelen van het team later op het seizoen? Dat valt nog af te wachten. En er is ook heel wat ander schoon volk dat het sterrenensemble sowieso het vuur aan de schenen wil leggen.

© photonews

Steven Kruijswijk krijgt met Sepp Kuss een vlegel mee die de voorbije jaren ook al meermaals zelf indruk maakte in dienst bergop, maar er zijn nog veel meer ploegen die sterke mannen afleveren - al is de vorm niet bij iedereen even duidelijk.

We zijn benieuwd hoe het zaterdag op weg naar Thyon 2000 (21 kilometer aan 7,6% gemiddeld) zal evolueren tussen de toppers en wie van die toppers via de slottijdrit eventueel het secondenspel dat Romandie vaak is kan winnen.

Onze sterren:

**** Thomas

*** Porte - Kruijswijk

** Dennis - Izaguirre I. - Angel Lopez

* Kuss - Kelderman - Haig - Hamilton