Net geen top 10-plaats voor Nederlandse klassementsrenner in openingstijdrit Ronde van Romandië: "Het was belangrijk om niets te verliezen tegenover de belangrijkste kandidaten voor het algemeen klassement"

Kelderman wist dat de openingstijdrit meteen belangrijk kon worden. Hij vertelde het op de officiële website van BORA-hansgrohe. "Het parcours was erg kort vandaag, maar het was belangrijk om mijn inspanning in te delen om met een goede tijd binnen te komen en niets te verliezen tegenover de belangrijkste kandidaten voor het algemeen klassement", legde Kelderman uit.

De Nederlander volgt nu op de elfde plaats op 16 seconden van Rohan Dennis en hij kijkt uit naar het vervolg de komende dagen. "Ik ben tevreden met mijn resultaat en kijk uit naar de rest van de wedstrijd deze week", aldus Kelderman.

